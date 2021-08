Polizia: la dottoressa Daniela Pasqua dirigente della Stradale de L’Aquila

Ultimo giorno di lavoro presso la Questura di Pescara per il Primo Dirigente della Polizia di Stato Daniela PASQUA che dal 1° settembre passerà a dirigere la Sezione della Polizia Stradale del capoluogo di regione abruzzese. Arrivata a Pescara nel marzo 2020, Daniela Pasqua ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine occupandosi di diversi casi di stalking contrastati con l’adozione del provvedimento dell’ ammonimento; inoltre, ha coordinato tutta l’attività propedeutica all’adozione della misura di prevenzione del “DASPO Willy” per la prima volta adottato in questa provincia dal Questore Luigi Liguori nei confronti di giovani che si sono resi responsabili di condotte violente poste in essere nelle aree cittadine della movida. Proveniente dalla Questura di Aosta dove ha ricoperto analogo incarico, Daniela Pasqua, durante la sua permanenza a Pescara, si è distinta anche per la direzione di importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, per ultimo la partita Pescara – Ancona Matelica di sabato scorso che ha visto arrivare in città oltre 300 supporters anconetani, senza alcuna criticità. Il Primo Dirigente ha detto di essere felice di aver lavorato in terra abruzzese e ha ringraziato tutti per l’accoglienza e per la fattiva collaborazione.

