Fiocco rosa a Belmonte del Sannio: è arrivata la piccola Rachele Gavoto, auguri

«Saremo felici di tenerti per mano mentre scopri il mondo…». E’ il messaggio speciale per la piccola Rachele Gavoto, che ha portato con sé un bel fiocco rosa a Belmonte del Sannio. Gli auguri più affettuosi da parte dello zio Antonio, attraverso la nostra testata giornalistica, sono per la piccina, ma anche per i genitori Giuseppe e Deborah, il fratellino Alessandro e tutta la famiglia che accoglie con gioia questo nuovo arrivo.

