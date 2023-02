Il Comune di Agnone assume un istruttore tecnico, pubblicato il bando per titoli ed esami

L’amministrazione comunale di Agnone rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico. La domanda di ammissione al concorso in oggetto, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal candidato deve essere indirizzata a: Comune di Agnone (IS) UFFICIO DEL PERSONALE Via Verdi n. 9 – CAP 86081. Le domande devono pervenire entro il sei marzo prossimo, entro le ore 18, termine perentorio. La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di scadenza del presente bando, fa fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande spedite dopo tale data saranno escluse dalla selezione. In alternativa è possibile procedere con la consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Agnone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18. La data di presentazione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio, o ancora inviata attraverso posta elettronica certificata (Pec) da una casella di posta certificata all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it.

