Fiocco rosa in casa Bartolomeo – Di Nunzio, è arrivata la bellissima Nina

E’ arrivata ieri sera all’ospedale di Chieti per l’immensa gioia dei neo genitori, mamma Giovanna Di Nunzio e papà Carmine Bartolomeo. E’ la piccola Nina che porterà felicità e vivacità nella casa della giovane coppia che non vedeva l’ora di poterla abbracciare. Una emozione unica e indescrivibile, raccontano oggi Carmine e Giovanna. A loro, ai nonni, agli zii, in particolare a zio Diego, ai parenti tutti, gli auguri di benvenuto alla bellissima Nina arrivano dagli amici e dalla redazione de l’Eco online.

