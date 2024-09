Cambianti climatici e agricoltura, gli strumenti a disposizione degli imprenditori per limitare i danni

Assemblea in Molise per le cooperative del comparto agroalimentare di Legacoop nello stabilimento di Fruttagel a Larino . Presenti, per uno scambio finalizzato Innanzitutto alla reciproca conoscenza e poi alle attività da portare avanti insieme, la presidente di Legacoop Molise Chiara Iosue e Cristian Maretti presidente Nazionale del comparto Agroalimentare, oltre naturalmente ai rappresentanti delle diverse aziende molisane.

In merito al clima, in collegamento telematico Stefania Faccioli di Unipol SAI ha illustrato il progetto Life ADA – ADAPTION che mira ad aumentare la capacità degli agricoltori e delle organizzazioni di produttori di attuare strategie di adattamento al cambiamento climatico, rafforzando così la loro capacità di gestire i rischi, prevenire i danni e garantire il mantenimento della qualità del prodotto lungo la filiera. Si tratta di un’iniziativa realizzata per accrescere la resilienza di chi lavora in ambito agricolo partendo dalla raccolta dei bisogni e coinvolgendo un ampio partenariato del sistema: banche, assicurazioni, società scientifiche e associazioni di categoria.