Fiocco rosa in casa Mastrostefano-Patriarca, è arrivata Rosalia

Fiocco rosa in casa Patriarca – Mastrosetafano: questa mattina all’ospedale San Pio di Vasto la cicogna ha portato la piccola Rosalia per l’immensa gioia di mamma Fabiola e papà Roberto. Ai genitori gli auguri più sentiti da parte dei nonni Onofrio, Giuliana, Biondino e Linda, dalle zie Giacinta e Virginia, dallo zio Simone, dalla cuginetta Chloe e, non da ultimo, dalle bisnonne Vittoria e Teresa che non vedono l’ora di poter abbracciare e coccolare la bellissima Rosalia. Ai genitori e a tutti i familiari le congratulazioni da parte della redazione de l’Eco online.

