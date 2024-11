Fise Molise: anche due giovani molisani alla Fiercavalli Verona

Si è conclusa ieri la Fiercavalli Verona, evento internazionale tra i più importanti del mondo equestre, a cui hanno partecipato anche due rappresentanti molisani: Karola Vignale della Campobasso Equitazione, guidata dall’istruttore Michele Ruscitto, e Niccolò Miceli Palladino della Cassandra Equitazione, guidato dall’istruttrice Angela Palladino.



Grande soddisfazione per la Fise Molise che, per il terzo anno consecutivo, dopo un paio d’anni di assenza, porta una rappresentanza molisana al Gran Premio delle Regioni, il concorso ippico nazionale iniziato giovedì 7 novembre e terminato ieri, 10 novembre.

“Essere presenti a Fieracavalli Verona è sempre una forte emozione. Quest’anno, a titolo individuale, abbiamo partecipato confrontandoci con i forti binomi selezionati provenienti da tutta Italia. Speriamo di riuscire per il prossimo anno a partecipare come squadra, con la possibilità di ottenere un buon piazzamento in classifica.” – Le parole della Presidente Fise Molise, Laura Praitano.