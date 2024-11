Focolai di aethina tumida in Sicilia e Calabria, stop all’esportazione di prodotti apistici

In seguito al rinvenimento di focolai di Aethina tumida in Sicilia, segnalati in provincia di Messina il 15 ottobre 2024, le competenti Autorità sanitarie del Regno Unito hanno disposto l’immediata adozione di restrizioni all’esportazione di prodotti apistici.

Pertanto il Direttore Generale Giovanni FILIPPINI, della Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, informa che a partire dal 1° novembre 2024 sono state sospese le spedizioni che originano dalla Sicilia (oltre che dalla Calabria) per i seguenti prodotti:

Api da miele (Apis mellifera) e bombi;

Sottoprodotti apistici non lavorati;

Attrezzature apistiche usate;

Prodotti in favo destinati al consumo umano.