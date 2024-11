Vede i Carabinieri e fugge: inseguito e arrestato, è uno spacciatore straniero senza fissa dimora

Avezzano – Era già buio quando una gazzella del nucleo Radiomobile della compagnia, in servizio di pattuglia nel quartiere periferico, notava un uomo avvicinarsi con fare sospetto ad un’auto parcheggiata che lo attendeva a fari spenti.

A questo punto i militari decidevano di intervenire bloccando sia la conducente dell’utilitaria, una 34enne del posto, che l’uomo sopraggiunto a piedi. Quest’ultimo però, visti i militari tentava la fuga gettando un involucro nei campi circostanti.

Il fuggitivo, un 44enne di origine straniera senza fissa dimora, veniva raggiunto e bloccato dai militari, che provvedevano anche a recuperare quanto gettato via: un fazzoletto di carta con dentro una quindicina di grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi pronte alla vendita.

Gli operanti, considerata la flagranza, hanno arrestato l’uomo per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, sequestrando sia lo stupefacente che la somma in contanti di oltre 400 € che aveva indosso, ritenuta provento di spaccio.

Le operazioni di polizia giudiziaria sono state riportate al P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Avezzano che, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto per l’arrestato il trasferimento in carcere che, ironia della sorte, si trova a poche centinaia di metri dal luogo del fermo.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.