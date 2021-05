Fondi dissesto idrogeologico, esclusione dovuta a codice errato

L’esclusione dalla graduatoria di tre finanziamenti relativi alla progettazione di interventi che vedono il rischio idrogeologico nel Comune di Agnone, dovuti ad un errore dovuto all’inserimento di un errato codice Cup (Codice unico di progetto).

E’ quanto spiegano dall’ufficio tecnico di Palazzo Verdi. Al tempo stesso – spiega il responsabile del procedimento – abbiamo già provveduto a modificarlo e per settembre, quando dovrebbero riaprire le graduatorie, è prevedibile un rinserimento. Questo non fornisce la certezza che i finanziamenti per la progettazione saranno assegnati. Difatti in passato, malgrado una procedura effettuata in maniera corretta, spesso i fondi non sono stati assegnati a causa di valutazioni tecniche non ritenute confacenti dai ministeri competenti.

Nel frattempo nella lista (decreto 3 maggio 2021) resa nota dal Ministero dell’Interno – Economia e Finanze, il comune altomolisano ha visto azzerata la possibilità di accedere a finanziamenti del valore complessivo di 460mila euro.

Si tratta della progettazione di opere riguardanti il rischio idrogeologico nelle località Colle Lapponi – Petronero – Masserie Sabelli che prevedevano l’investimento di 130.000 euro; Marzovecchio – Forapecora – Acquevive per un importo pari a 200.000 euro e, infine, Vallone del Cerro – Ciccotondo – Masserie Di Pietro la cui stima progettuale era di 130.000 euro.