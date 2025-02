Fondi per la viabilità, Sacco bacchetta Fanelli: «Polemiche politiche perché i Comuni “amici” non sono in graduatoria»

«In questi giorni il Consigliere Regionale del PD, Micaela Fanelli ha avuto da ridire rispetto alla delibera di giunta regionale n. 17 del 27.01.2025, che approva la graduatoria per 57 Comuni molisani per un importo di 44milioni di euro. E’ giusto ricordare al Consigliere che la graduatoria è stata redatta con criteri oggettivi e in più i Comuni hanno previsto cofinanziamenti attingendo alle casse proprie, quindi la difficoltà è solo politica perché deduco che alcuni Comuni “amici” dello stesso Consigliere Regionale non compaiono sulla graduatoria».

Così, in una nota girata alla nostra redazione, il segretario provinciale di Forza Italia e sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, in replica alle dichiarazioni della consigliere regionale Micaela Fanelli. Il tema della discorda è l’assegnazione di fondi, recentemente varata dalla Regione, a beneficio dei Comuni, per la viabilità.

«Finalmente sono arrivati i soldi programmati per vecchi progetti da Toma e Niro. Per il futuro, nessun finanziamento per le strade da parte dell’amministrazione Roberti» aveva dichiarato Fanelli. Una polemica bollata come “politica”, dunque, dal segretario provinciale di Forza Italia, Manolo Sacco.