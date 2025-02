Sport, cultura e passione: il ‘Civitelle’ accoglie il calcio internazionale femminile

Lo stadio senza barriere ‘Civitelle’ si prepara a diventare il teatro di un’eccezionale sfida di calcio femminile. Mercoledì 5 febbraio alle ore 15, il campo in sintetico ospiterà un’amichevole imperdibile tra il Napoli Femminile e le americane del Brooklyn Football Club Women, regalando agli spettatori un pomeriggio di grande sport ed emozioni. Ma l’evento non sarà solo calcio: la giornata si arricchirà di momenti unici all’insegna della cultura e della convivialità.

Le atlete avranno l’opportunità di visitare la storica fonderia Marinelli, simbolo della tradizione campanaria italiana, per poi immergersi nell’atmosfera accogliente del Caffè Letterario, nel cuore del centro storico, per una colazione speciale. A rendere ancora più memorabile l’esperienza, ogni giocatrice riceverà un omaggio esclusivo: pregiate creazioni in rame realizzate dall’antico laboratorio artigianale D’Aloise.

A rendere possibile l’iniziativa è stato l’impegno della società del Campobasso Calcio, guidata dal patron Matt Rizzetta, che è anche proprietario del club statunitense. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Olympia Agnonese 1967 e il Comune, che hanno voluto fortemente portare nel territorio un appuntamento di così grande richiamo. Un’occasione da non perdere, dove sport, cultura e tradizione si intrecciano per regalare una giornata indimenticabile.