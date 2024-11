Fondo “Dopo di Noi”: 1,8 milioni di euro ai 24 ambiti sociali riconosciuti dalla Regione Abruzzo

Via libera della Giunta regionale al riparto delle risorse previste dal Fondo Dopo di Noi. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, la somma complessiva di 1,8 milioni di euro è stata ripartita tra i 24 ambiti sociali riconosciuti dalla Regione Abruzzo in base alla popolazione residente nella fascia d’età dai 18 ai 64 anni al 1° gennaio 2024.

“Il trasferimento delle risorse agli Ambiti sociali – ha detto l’assessore Roberto Santangelo – darà modo di far partire progetti di sostegno e aiuto in favore di quelle persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo e che per ragioni diverse non possono far leva sulla famiglia. Il Dopo di Noi – ha aggiunto l’assessore – è un problema che investe direttamente la società e che presuppone l’esistenza consolidata e matura di una rete sociale in grado di rispondere alle esigenze più impellenti e urgenti”.

La destinazione progettuale delle risorse del Fondo Dopo di Noi sono state individuate dalla Giunta regionale che, oltre al riparto, ha approvato le linee di indirizzo redatte dagli uffici regionali delle Politiche sociali. “Precedenza assoluta – ha specificato Santangelo – alle persone con disabilità che hanno bisogno di sostengo intensivo e che non hanno i genitori oppure che sono prive di risorse economiche reddituali oppure che hanno i genitori anziani che non possono garantire piena operatività. I progetti devono in questo senso garantire la possibilità che la persona con disabilità possa uscire dal nucleo famigliare di origine oppure che le possa essere garantito una soluzione alloggiativa con caratteristiche di abitazione. Nelle linee che abbiamo approvato – conclude Roberto Santangelo – c’è anche spazio alla domotica, cioè al finanziamento di progetti di informatica, elettronica e automazione per migliorare la qualità della vita nelle abitazioni dotandole di strutture tecnologiche”.