Droga da Puglia e Campania in Molise, dodici misure cautelari eseguite dai Carabinieri

Dodici misure cautelari, di cui cinque in carcere, due domiciliari e cinque divieti di dimora nella regione Molise, sono state eseguite, sin dalle prime luci dell’alba di oggi, dai Carabinieri del comando compagnia di Campobasso, sia nel capoluogo che nei centri di Lucera, Brindisi, San Bartolomeo in Galdo con l’ausilio dei militari della territoriale di Puglia e Campania. La Procura di Campobasso ipotizza, a carico di soggetti di nazionalità italiana, la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e spaccio di droga, in particolare cocaina, eroina e hashish. Spaccio che avveniva a Campobasso, ma con droga proveniente dalla vicina provincia di Foggia per mezzo di fidati e insospettabili corrieri.

La Procura parla di un «vero e proprio supermercato dello spaccio di droga aperto in orario continuato, individuato presso l’abitazione del principale indagato e di un circolo ludico gestito dallo stesso». All’operazione è stato il nome di “Drug Market II” e ha permesso di documentare oltre quattromila cessioni di stupefacenti, per un totale di oltre undici chili di droga. Questa mattina sono scattate le perquisizioni locali e personali a Campobasso, Foggia, Brindisi e a Benevento, con l’impiego di un elicottero del 5° nucleo di Pescara e unità cinofile della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate novecento dosi di cocaina, per un valore complessivo di 23mila euro, 350 dosi di eroina e sessantamila dosi di hashish, per altri 120mila euro di valore sul mercato illegale. Cinque gli arresti in flagranza, oltre 31mila euro sequestrati e 42 persone segnalate quali assuntori di sostanze illecite e psicotrope.