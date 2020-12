Fondo stradale bagnato, auto esce di strada: intervento della Stradale di Agnone

Una pattuglia della Polizia stradale di Agnone è intervenuta, intorno alle ore 14 odierne, sulla fondovalle Trigno, in prossimità dello svincolo per Sessano del Molise, in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto un solo automezzo.

Probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, un’auto, una Fiat 500, è uscita di strada, per fortuna senza grosse conseguenze per la persona alla guida. Le autorità raccomandano di moderare la velocità soprattutto in condizioni meteo avverse.