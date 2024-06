Foresta nera, pistacchio e nocciola: da Gerri ad Agnone, gelati da Gambero Rosso

Agnone si conferma cittadina dalle eccellenze gastronomiche in particolare quelle prodotte da maestri artigiani che operano nei settori dell’arte bianca e della pasticceria. Il Gambero Rosso, la più grande casa editrice di cibo e vino in Europa, dopo i riconoscimenti ai panettieri Antonino Patriarca e Mario Porrone, inserisce nella sua guida le specialità dolciarie del maestro Gerri, al secolo Germano Labbate, pasticciere di lungo corso. Le sue prelibatezze – scrive il Gambero Rosso – sono ben note oltre i confini regionali per la produzione di grandi lievitati delle festività (famosissimi i panettoni e le colombe arricchiti dalla tipica mela zitella molisana).

Nella bella stagione poi il locale del maestro, dove ci si può fermare anche per far colazione o prendere un aperitivo con sfiziose proposte salate – rimarca – mette sul banco anche degli ottimi gelati. Gusti classici come cioccolato, pistacchio, foresta nera, nocciola, poi frutta di stagione, e rivisitazioni di dolci tradizionali come l’ostia di Agnone (croccante a base di noci, cioccolato, miele e mandorle), il babà e, ovviamente, il panettone. Gelati corposi, cremosi e ben bilanciati nel tenore zuccherino, conclude la recensione. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento ad una attività del posto che della qualità, ricerca dei prodotti e originalità ha fatto i suoi cavalli di battaglia e continuano a rappresentare il valore aggiunto di lavorazioni ormai apprezzate e conosciute in tutto lo Stivale.