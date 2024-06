Furti notturni sui trabocchi, 29enne extracomunitario e clandestino arrestato dai Carabinieri

Furti notturni sui trabocchi e nei lidi di Fossacesia e Rocca San Giovanni, arrestato il presunto autore. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ortona e della Stazione di Fossacesia hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanciano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 29enne extracomunitario, privo di occupazione, di permesso di soggiorno e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 29enne è ritenuto responsabile di almeno quattro furti con scasso, consumati e tentati, avvenuti nelle decorse notti in danno di trabocchi, chioschi e stabilimenti balneari del tratto costiero tra Fossacesia e Rocca San Giovanni, nel corso dei quali erano stati asportati denaro contante, tablet, smartphone, indumenti ed una bicicletta elettrica per un valore di diverse migliaia di euro, che in un caso sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.

Dopo alcuni giorni di ricerche, il presunto autore è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara ed associato al carcere di Chieti.