Forestali: da due secoli in difesa della natura, inaugurata la mostra itinerante

In occasione del duecentesimo anniversario della fondazione del Corpo forestale dello Stato il giorno 13 settembre scorso, è stata inaugurata, con la collaborazione della Città di Pescara, presso la “Sala Tosti” del polo espositivo “Aurum”, sita in Largo Gardone Riviera di Pescara, la mostra itinerante storico – naturalistica intitolata “1822 – 2022. 200 anni per la Natura”. Hanno presenziato all’apertura della mostra S.E. il Prefetto di Pescara, il Sindaco e il Vice Sindaco della Città, Autorità civili e militari locali e regionali, una scolaresca di scuola media e rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

I pannelli espositivi, organizzati dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma, che ripercorrono i due secoli di vita dell’amministrazione forestale, sono mostrati al pubblico nell’adiacente “Sala Cascella – Pazienza”, messa a disposizione dalla Direzione dell’”Aurum”, dove permarranno fino alle 20 di venerdì 16 settembre prossimo.



Nell’ambito di tale esposizione, nella mattinata di ieri, 14 settembre, sempre nella “Sala Tosti” dell’”Aurum”, il Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara ha organizzato un convegno dal titolo “Biodiversità e resilienza: attività istituzionali e associazionismo”, che ha visto la partecipazione, oltre che dei militari del Gruppo organizzatore, dei militari del locale Nucleo Cites e dei Reparti Carabinieri per la Biodiversità di Pescara e Castel di Sangro (AQ). Inoltre hanno partecipato rappresentanti del WWF Abruzzo, di Legambiente Abruzzo e della Regione Abruzzo, Servizio Foreste e Parchi.

Durante l’incontro, al quale hanno assistito altre scolaresche di due Istituti medi di Pescara, per un totale di circa 50 studenti, sono stati trattati argomenti relativi:

all’attività dell’Arma Forestale nella tutela del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, da parte del Nucleo Cites di Pescara, che ha preparato anche alcune teche dimostrative con reperti confiscati;

alla difesa legale della Natura, da parte del WWF Abruzzo;

alle campagne ambientaliste di Legambiente Abruzzo;

alla gestione delle Riserve Naturali Statali, dei Centri Visita delle stesse, del Centro Recupero della Fauna Selvatica, dei Reparti a cavallo, dei Nuclei Cinofili Antiveleno, oltre che della reintroduzione del Grifone in Abruzzo, da parte dei Reparti Carabinieri per la Biodiversità di Pescara e Castel di Sangro (AQ) e, in conclusione

alla gestione degli alberi monumentali in Abruzzo, da parte del Servizio Foreste e Parchi regionale.

“Invito la cittadinanza a visitare la mostra itinerante” ha dichiarato il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, “quale occasione per verificare quanto fatto in 200 anni di storia dall’Amministrazione forestale italiana, nelle sue varie vesti, per la difesa della Natura”.