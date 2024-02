Friendly match con il Pescara calcio, dallo sport arriva l’assist per Agnone “Capitale della Cultura”

Sponsorizzare la candidatura di Agnone capitale della cultura anche attraverso lo sport e il gioco del calcio in particolare. L’idea è del settore giovanile della Olympia Agnonese che ha organizzato, per gli iscritti alla scuola calcio di Agnone, una amichevole di lusso con i ragazzini del Pescara Calcio. Il “Friendly Match” è in programma per sabato 24 febbraio presso lo stadio “Civitelle” di Agnone e riservato agli atleti degli anni 2012 e 2013.

«Grazie agli ottimi rapporti che la società sportiva Olympia Agnonese coltiva con la blasonata società abruzzese del Pescara calcio, che per anni ha militato nei campi di serie A e B, – si legge in una nota stampa del settore giovanile dell’Agnonese – i responsabili delle due scuole calcio hanno voluto organizzare un’amichevole tra i ragazzi della fascia di età 2012 -2013, sabato mattina alle ore 11, sul terreno di gioco dello splendido campo sintetico e senza barriere, come ce ne sono pochi in Italia, del “Civitelle” di Agnone».

«L’evento sportivo, – spiega il responsabile del settore giovanile dell’Agnonese, Fernando Sica – è stato organizzato anche per consentire alle famiglie e agli stessi atleti abruzzesi la bella città di Agnone, visto che è candidata a diventare capitale della cultura 2026. Infatti il programma prevede, oltre ovviamente alla partita di calcio tra i ragazzi, anche una visita guidata presso il museo della campana della Pontificia fonderia Marinelli e le altre attrattive della città. La giornata sportiva e culturale terminerà con un pranzo insieme ai ragazzi ea tutti i genitori al seguito, in un noto ristorante della splendida Atene del Sannio. Sarà sicuramente una bella giornata di sport, di socializzazione, all’insegna del fair play tra due belle realtà sportive, ma anche di arricchimento culturale e di promozione turistica per la nostra città».