Fuiano dirigente in una piccola scuola di frontiera: «Sfida educativa elemento di riscatto e di costruzione di progetti»

Domani mattina primo collegio dei docenti nell’istituto comprensivo scolastico di Castiglione Messer Marino-Carunchio. Per l’occasione il dirigente che ha assunto la reggenza della scuola di montagna, il preside Gaetano Fuiano, lancia un messaggio che è un vero e proprio programma “politico”, basato sulla collaborazione allargata a servizio delle zone interne e disagiate dell’entroterra.

«Inizia una nuova sfida che mi vedrà dirigente scolastico reggente di una scuola che offre un servizio formativo in un territorio di “frontiera”. – scrive il preside – Una zona dell’entroterra e di montagna, un contesto che va amato e servito con la passione forte di chi crede nella sfida educativa come elemento fondamentale del riscatto e della costruzione di progetti per il futuro. Cercherò di farlo insieme con i docenti, il personale Ata, le famiglie, ma anche con tutti gli attori del territorio dai sindaci ai rappresentanti di enti e associazioni. Con un unico interesse che è quello di dare ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il massimo possibile per il loro sviluppo ottimale. Insieme».