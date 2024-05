Carabinieri: il generale Neosi in visita al comando compagnia di Chieti

Nella mattinata odierna il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Antonino NEOSI, ha visitato il Comando Compagnia Carabinieri di Chieti. Il Generale Neosi, ricevuto dal Ten. Col. Massimo Di Lena, ha incontrato una rappresentanza di militari della Compagnia Carabinieri del capoluogo, delle dieci Stazioni dipendenti, del Nucleo Carabinieri Cinofili, del Nucleo Carabinieri Forestali di Chieti nonché una rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Neosi, nel rivolgersi ai militari presenti, ha esternato riconoscenza per la dedizione quotidianamente profusa nello svolgimento del servizio, sottolineando altresì l’importanza del perseguimento, da parte di ogni Comandante, della serenità del personale dipendente.

Successivamente il Generale Neosi ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) ove ha incontrato anche il Sindaco di quel Comune. Nella circostanza il Comandante della Legione ha ribadito la fondamentale azione di prossimità che l’Arma svolge, in special modo nei territori in cui le Stazioni costituiscono l’unico presidio delle Forze di Polizia, rappresentando un imprescindibile punto di riferimento per la popolazione.