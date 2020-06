Fulmine colpisce il campanile di Fraine, cadono calcinacci

Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa parrocchiale di Fraine. Il violento temporale che si è abbattuto sull’Alto Vastese nel pomeriggio di oggi ha causato alcuni danni alla copertura del campanile della chiesa di Fraine. Un fulmine ha colpito la struttura, forse attirato da una antenna internet. L’evento ha provocato dei danni nella parte alta del campanile, con la caduta di alcuni calcinacci nella piazza sottostante. Per fortuna non si sono registrati danni a persone o auto in sosta.

