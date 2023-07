Fulmine disintegra albero a bordo strada, danneggiata un’automobile in transito: sul posto i Carabinieri

Un fulmine si è abbattuto su un albero lungo la strada di collegamento tra Fraine e Roccaspinalveti nell’Alto Vastese. L’episodio intorno alle 17:30 di oggi, circa cinque chilometri prima dell’abitato di Fraine in direzione Roccaspinalveti. Stando alle prime ricostruzioni un fulmine ha colpito un albero di medio fusto disintegrandolo all’istante. Alcuni rami dello stesso e parte del tronco sono precipitati sulla carreggiata ostruendola parzialmente. Quando il fulmine ha colpito l’albero era in transito una autovettura che ha riportato dei danni, non a causa dei rami precipitati sulla sede stradale, bensì per la potente scarica elettrica. Pare infatti che l’esplosione abbia causato lo sgonfiamento simultaneo di tutti gli pneumatici . Illeso l’uomo al volante, un residente di Castiglione Messer Marino. Sul posto si è recata, per regolare la viabilità, una pattuglia dei Carabinieri da San Buono.

