Operaio ferito sul cantiere lungo la Trignina, ambulanze e Carabinieri sul posto

Incidente su uno dei tanti cantieri attivi sulla fondovalle Trigno. Un operaio di nazionalità straniera si è infortunato, probabilmente in seguito ad una caduta, mentre era al lavoro all’interno del cantiere attivo sul viadotto di Civitanova del Sannio. Le prime indiscrezioni parlano di un trauma toracico. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una delle quali ha trasferito l’operaio presso l’ospedale di Isernia per gli accertamenti e le cure del caso. Nell’immediatezza dell’incidente si è portata sul cantiere una pattuglia dei Carabinieri dipendente dalla compagnia di Isernia. I militari stanno effettuando i rilievi e raccogliendo informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio no ha causato rallentamenti alla circolazione veicolare in quanto il cantiere è realizzato lungo una sola corsia di un viadotto e già accessoriato, alle due estremità in ingresso e in uscita, di impianti semaforici per regolare il traffico a senso unico alternato.

