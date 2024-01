Fuochi pirotecnici custoditi illegalmente in un garage, scatta il sequestro e la denuncia

Nell’ambito dei servizi predisposti in vista del Capodanno finalizzati al controllo sulla produzione, la detenzione e la vendita di artifici pirotecnici, personale della Divisione Polizia Amministrativa ha rinvenuto in un garage di questo centro, un grosso quantitativo di materiale pirotecnico custodito senza rispettare le modalità previste dalla legge. Il materiale, infatti, detenuto nel seminterrato di un palazzo, senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente, era destinato alla commercializzazione presso uno dei rivenditori temporanei installati in centro durante le festività natalizie.

Accertata la mancata osservanza dei requisiti di sicurezza previsti per la custodia del materiale esplodente, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di quasi 120 kg di materiale pirotecnico, tenuto conto che la normativa vigente prevede la possibilità di detenere fino ad un massimo di 5 kg di materiale pirotecnico di genere non proibito.

Il proprietario del locale, titolare dell’esercizio di rivendita, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 678 del codice penale (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti).

Il materiale sequestrato, a disposizione dell’A.G., è stato affidato al Nucleo Artificieri della Polizia di Stato per la custodia.