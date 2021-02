Furbetti dei vaccini Covid, De Simone: «Subito risposte chiare sul caso»

«Se la vicenda relativa ai vaccini somministrati a categorie non a rischio dovesse rivelarsi veritiera, i responsabili dovrebbero immediatamente scusarsi per quest’atto indegno nei confronti dei cittadini. Sposo in pieno la mozione firmata dai consiglieri Facciolla e Fanelli in merito alla richiesta di risposte chiare sul caso».

E’ quanto dichiara alla nostra testata giornalistica Enrico De Simone, coordinatore dei Giovani per Agnone Democratica, in merito alla notizia secondo la quale il 14 per cento delle persone vaccinatesi contro il COVID19 in Molise non rientrerebbe nelle categorie cui era destinata la prima fase del piano vaccinale nazionale.