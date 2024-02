Furgone rubato carico di pannelli fotovoltaici rintracciato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Termoli, in agro di Campomarino (CB) hanno rinvenuto un furgone risultato oggetto di furto avvenuto ad inizio febbraio in detto centro nonché, al suo interno, sei pannelli fotovoltaici recentemente asportati da un apposito parco ivi ubicato. La predetta refurtiva veniva quindi prontamente recuperata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari, previ accertamenti ed adempimenti del caso.

Complessivamente, nell’ambito del medesimo contesto operativo, venivano altresì sottoposti a controllo 207 veicoli, identificate 293 persone, effettuate 8 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari, domiciliari) ed elevati 9 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a circa 7.500 euro.

Analoghi controlli continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 Comuni su cui ha competenza la Compagnia Carabinieri di Termoli (CB), confidando anche nella collaborazione da parte dei cittadini, le cui segnalazioni sono essenziali per poter garantire le migliori condizioni possibili di rispetto della legalità sul territorio.