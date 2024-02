Evade dai domiciliari per ubriacarsi, arrestato nuovamente dai Carabinieri

A Termoli (CB), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato e deferito, rispettivamente per violazione degli articoli 385 (Evasione) e 688 (Ubriachezza) del Codice Penale, un 50enne del luogo.

Lo stesso infatti, già titolare di numerosi precedenti penali e di polizia nonché sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa, veniva sorpreso ubriaco mentre passeggiava in questo centro a piedi, in palese violazione della misura a cui si trovava sottoposto. Lo stesso veniva pertanto arrestato e tradotto a casa in regime di arresti domiciliari.

Nel corso della successiva udienza dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Larino (CB), l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato mentre per il soggetto veniva disposto che tornasse presso la sua abitazione per continuare ad espiare, in regime di detenzione domiciliare, la pena a cui era già

sottoposto per altra causa.