Furti d’auto nel Vastese: denunciati due foggiani con strumenti da scasso a bordo

Nel corso di mirati servizi perlustrativi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio con particolare riferimento a quelli predatori, i Carabinieri della Stazione di Termoli (CB) hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) due soggetti, un 52enne ed una 28enne, entrambi originari e residenti in provincia di Foggia nonché titolari di diversi precedenti di polizia e/o penali.

In particolare gli operanti fermavano, in prossimità di una grossa area di parcheggio di questo centro, un’autovettura con a bordo i due soggetti che ivi transitava a bassa velocità ed in maniera sospetta.

Viste le circostanze, i militari decidevano quindi di procedere ad effettuare delle perquisizioni personali e veicolare d’iniziativa, nel corso delle quali trovavano complessivamente una centralina “OBD” per autoveicoli, due chiavi alterate e numerosi arnesi da scasso – chiaramente idonei ad essere utilizzati per il compimento di furti di automezzi – che venivano subito sottoposti a sequestro.