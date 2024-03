“Guerra e Perdono”, lezione on line con padre Innocenzo Gargano

Nell’ambito della rassegna “Venti di guerra e voci di Pace” la Caritas diocesana di Trivento, nella persona del direttore don Alberto Conti, organizza un incontro on line con padre Innocenzo Gargano, monaco camaldolese, biblista e teologo. L’incontro avrà come tema la riflessione “Guerra e Perdono“.

L’appuntamento con il monaco camaldolese è per il prossimo 26 marzo, martedì della settimana santa per i cattolici, intorno alle ore 19. Per inviare la propria adesione e partecipare all’incontro on line bisogna inviare una email all’indirizzo caritasindialogo@gmail.com entro domenica 24 marzo. Innocenzo Gargano, monaco camaldolese, è maestro dello studentato generale camaldolese. Risiede a Roma nel monastero di San Gregorio al Celio, del quale è vice priore. Professore straordinario di patrologia al Pontificio Istituto Orientale, insegna storia dell’esegesi dei Padri presso il Pontificio Istituto Biblico. È direttore del trimestrale «Vita Monastica».