Furti in abitazione nei piccoli centri, rafforzati i controlli notturni dell’Arma

«Anche stanotte, come già accaduto nei giorni scorsi, si sono verificati tentativi di furto in varie abitazioni; non è certo facile rassicurare i cittadini in queste circostanze, soprattutto le tante persone anziane che sono ovviamente le più in ansia in questi momenti; la Prefettura ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio e il Maresciallo Ciardiello ha garantito che i turni di vigilanza notturna sono continui e lo dimostra il fatto che stanotte l’intervento dei Carabinieri è stato immediato».

Sono le parole del sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, a commento dei vari tentativi di furti che si stanno registrando anche in altri centri in questo periodo.

«Nell’esprimere tutta la solidarietà alle famiglie che in queste settimane hanno subito la drammatica esperienza della violazione delle proprie abitazioni, con tutto ciò che ne consegue anche a livello emotivo più che materiale, – chiude il primo cittadino – auspichiamo che le forze dell’ordine, impegnate nella cattura di questa banda di delinquenti che sta imperversando su tutto il territorio della Provincia di Isernia, riescano nel più breve tempo possibile ad arrestarli ed assicurarli alla giustizia».