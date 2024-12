Furti in abitazione nel Chietino, cittadino rumeno finisce in carcere: dovrà scontare 12 anni

La Polizia di Stato di Chieti ha arrestato, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, un uomo di 28 anni, cittadino rumeno domiciliato a Chieti, in quanto condannato in via definitiva poiché ritenuto responsabile di tutta una serie di reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e in danno di esercizi commerciali, reati commessi prevalentemente in questa provincia, nel lancianese ma anche nella città di Chieti e comuni limitrofi.

Il predetto, già gravato da plurime condanne anche per ricettazione ed evasione, godeva del beneficio della Misura Alternativa alla Detenzione dell’Affidamento in Prova ma, un ulteriore provvedimento di condanna intervenuto in data 04.12.2024 ha determinato la complessiva pena a suo carico in anni 12 e mesi 9 di reclusione con conseguente emissione di revoca del beneficio di legge a cui era stato ammesso.

Il predetto, anche a seguito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dopo la recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato rintracciato in Chieti, presso l’abitazione di un parente, a cura degli agenti della Squadra Mobile. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chieti per l’espiazione della pena.