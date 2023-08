Furti in abitazione: operazioni di largo raggio dei Carabinieri su tutto il territorio

I militari della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB), alla guida del Maggiore Alessandro Vergine, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio che ha interessato in particolare i Comuni di Guglionesi (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB).

Il servizio in questione, svolto nel pomeriggio di ieri e prioritariamente finalizzato a prevenire e reprime i reati contro il patrimonio, è seguito ad alcuni episodi (con commissione di talune tipologie di reati predatori) che comunque risultano di natura meramente occasionale e non sistematica/fenomenologica.

Nel corso di detta attività di servizio, svolta anche mediante l’istituzione di numerosi posti di blocco e controllo lungo le principali arterie di accesso ai suddetti Comuni, sono stati complessivamente controllati 45 veicoli, identificate 55 persone, effettuate 4 perquisizioni d’iniziativa (di cui 1 domiciliare, 1 veicolare e 2 personali), controllati 7 esercizi pubblici e 9 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nonché elevati verbali per accertate infrazioni al Codice della Strada.

Dette attività di controllo del territorio proseguiranno anche nell’immeditato futuro, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Molise, al fine di contrastare nel modo più capillare ed efficace possibile le incursioni criminali provenienti principalmente dalla limitrofa Puglia e finalizzate alla commissione dei più disparati reati predatori.