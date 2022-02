Furti in appartamento, Smargiassi sollecita un incremento di forze dell’ordine

«L’emergenza sicurezza nel Vastese è sempre più preoccupante. Le notizie di cronaca nelle ultime settimane riportano un pericoloso incremento di furti nelle abitazioni, ed è un dovere della politica lavorare per trovare soluzioni a tutela della sicurezza dei cittadini. Per questo ho depositato in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta Marsilio ad avanzare nella conferenza Stato-Regioni la richiesta di un incremento temporaneo di forze dell’ordine, da integrare a quelle già presenti sul territorio e che voglio ringraziare per l’instancabile lavoro fatto. Adesso è più che mai urgente far arrivare rinforzi, dare loro ancora più sostegno per pattugliare il territorio a protezione della cittadinanza».

Lo afferma il consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi, che prosegue: «I provvedimenti devono essere presi al più presto, bisogna intervenire subito per mettere un freno ai furti e scongiurare reazioni pericolose da parte di cittadini esasperati e spaventati soprattutto dalla possibilità di trovarsi in casa al momento di una irruzione. Le vicende del passato, tra cui il sequestro e la tortura subita dai due coniugi a Lanciano nel 2018 per mano di una banda di criminali, sono precedenti che non devono ripetersi più in futuro. Serve agire per proteggere il territorio. Farlo è possibile, a cominciare da un incremento delle forze dell’ordine che potranno così dare manforte a chi è già a lavoro senza sosta per la nostra sicurezza. Mi auguro che il documento venga approvato quanto prima e la Giunta si attivi ai tavoli con il Governo. Non c’è altro tempo da perdere», conclude Smargiassi.