Tracciato Vasto Nord-Fondovalle Trigno, opera strategica per il Vastese: Menna pressa il Ministero

La realizzazione del tracciato interno che da Vasto nord si ricongiunge alla SS 650 passando per la fondovalle Cena è stato al centro dell’incontro che si è svolto stamane con i funzionari del Ministero delle Infrastrutture a Roma tra il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e il consigliere provinciale con delega all’Urbanistica e alla Pianificazione del territorio, Carlo Moro.



«E’ stato un incontro proficuo e costruttivo che come Provincia ci siamo posti fin da subito di intavolare teso a dare risposte concrete ai Comuni del Vastese che in questi anni hanno più volte ribadito e messo su carta, la necessità di realizzare tale opera importante e necessaria per il territorio e per il suo sviluppo». Lo afferma il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che si ritiene fortemente soddisfatto per l’interlocuzione avuta con i funzionari del Ministero.

«Si tratta di un’opera di oltre 20 milioni di euro che una volta portata a completamento unirà le comunità del Vastese con un collegamento viario sicuro e fruibile», prosegue Menna che evidenzia che da parte del Ministero ci sarà massimo impegno e celerità affinché l’opera sia finanziata in tempi brevi.

«Le delibere assunte in questi anni dai Consigli comunali del Vastese hanno trovato oggi una positiva risposta da parte degli uffici ministeriali», aggiunge il consigliere Carlo Moro che sottolinea come l’intero Consiglio provinciale guidato da Francesco Menna si sia fatta carico fin da subito della richiesta avanzata dai Comuni.

«Il finanziamento di questa importante opera è un primo importante passo che abbiamo compiuto e che auspichiamo trovi ora concretezza», conclude Menna che fa sapere che l’attenzione a riguardo sarà alta al fine di giungere all’obiettivo finale.