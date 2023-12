Furti nelle auto in sosta, denunciato 20enne di origini bosniache

I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano per concorso in furto su autovettura in sosta un 20enne di origini bosniache già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ad agosto scorso A.S., insieme ad un complice che è ancora in corso di identificazione, aveva preso di mira una Tesla model Y di un giovane di Lanciano che aveva lasciato in sosta nei pressi della spiaggia di Vallevò.

Dopo aver infranto un finestrino, i due hanno portato via dall’abitacolo diversi beni per un valore di circa mille euro e si sono allontanati rapidamente perché alcuni bagnanti di passaggio hanno assistito al furto ed hanno quindi chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto dopo qualche minuto. Determinante è stata la loro collaborazione perché hanno fornito una descrizione dei due ladri, la targa ed il modello dell’auto, risultata intestata ad una terza persona residente in provincia di Foggia, ma nonostante ciò grazie alle indagini incrociate sugli utilizzatori del veicolo e dei sistemi di videosorveglianza A.S. è stato identificato, enunciato in stato di libertà e proposto alla Questura di Chieti per l’emissione del foglio di via obbligatorio da Rocca San Giovanni con il divieto di farvi ritorno per 3 anni. Le indagini proseguono per identificare il complice.