Furti, vandalismo e abbandono rifiuti: ecco dove saranno installate le nuove telecamere “intelligenti”. Costo dell’operazione 142mila euro

Partiranno nel mese di maggio i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana intelligente ad Agnone, con un cronoprogramma che prevede il completamento dell’intervento entro 90 giorni. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dall’amministrazione comunale per migliorare il controllo del territorio e rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza. Il progetto, dal titolo “Sistema integrato di sicurezza urbana intelligente per rilevamento transiti e analisi di contesto”, è stato finanziato nell’ambito del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2023 e prevede l’installazione di 17 punti di osservazione dotati di telecamere ad alta tecnologia, che andranno ad aggiungersi alle 30 già operative sul territorio comunale. La relazione tecnica che ha accompagnato la progettazione è stata curata dal geometra comunale Ettore Fiorito.

Ogni punto sarà dotato di due telecamere: una “di contesto” o ambientale ad alta risoluzione per la ripresa dell’area e una dedicata esclusivamente alla lettura delle targhe, dotata di algoritmo Ocr per il riconoscimento automatico dei veicoli. Le informazioni raccolte saranno incrociate in tempo reale con le banche dati ministeriali, permettendo la verifica istantanea di dati come revisione, assicurazione e eventuali segnalazioni di furto.Grazie a una solida infrastruttura di rete wi-max, i flussi video e i dati saranno convogliati verso un centro stella situato presso il campo sportivo, da cui si diramerà la rete di monitoraggio. A beneficiare delle immagini saranno sia la sala operativa della Polizia Municipale sia una postazione dedicata presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Agnone, che potrà consultare in autonomia i dati senza intermediazioni.Oltre a rafforzare la sicurezza e il controllo dei transiti, il nuovo impianto fungerà da potente deterrente contro atti vandalici e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, fenomeni purtroppo in crescita nella cittadina altomolisana. La possibilità di individuare rapidamente i responsabili grazie al monitoraggio costante rappresenta un passo concreto per difendere il decoro urbano, l’ambiente e il patrimonio pubblico.

L’offerta migliorativa presentata dalla ditta esecutrice ha previsto anche l’installazione di un ulteriore punto di osservazione in località Guado Liscia (provinciale che collega Agnone all’Abruzzo, ndr), anch’esso completo di doppia telecamera. In questi punti “intelligenti”, sarà possibile per le forze dell’ordine ricevere in tempo reale informazioni specifiche sui veicoli in transito.L’intervento, per un valore complessivo di circa 142.000 euro, punta a essere un elemento cardine della strategia comunale per la vivibilità e la tutela del territorio. Solo pochi giorni fa, ad esempio, aveva destato preoccupazione la segnalazione via social di un’Audi nera sospetta parcheggiata davanti a un’abitazione privata.”Il Comune di Agnone ha posto grande attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria”, si legge nella relazione tecnica del progetto, che sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e tecnologicamente avanzata per salvaguardare il patrimonio urbano e ambientale. Con questo nuovo passo, Agnone conferma il proprio impegno per una crescita sostenibile e sicura, coerente con la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2026, e rafforza il proprio ruolo di modello per l’intero Alto Molise.

Ecco le postazioni dove saranno dislocate le telecamere: Piazza del Plebiscito (Contesto e lettura targa); Piazza Giovanni Paolo II (Contesto e lettura targa); Incrocio Via Marconi – Via G. Ionata (Contesto e lettura targa); Via Valle di S. Lorenzo (Contesto e lettura targa più software); Viale Vittorio Veneto (Contesto e lettura targa più software); Viale Castelnuovo (Contesto e lettura targa più software); Incrocio Viale V. Veneto – Via degli Oschi – SP86 (Contesto e lettura targa); Strada comunale degli Ogliari (Contesto e lettura targa più software); Zona artigianale Giovanni Paolo II (Contesto e lettura targa più software); Cimitero (Contesto e lettura targa); Via Aquilonia (Contesto e lettura targa più software); Ingresso Via Francesco Antonio Marinelli (Contesto e lettura targa più software); Via S. Marco (Contesto e lettura targa); Via Montebello, nei pressi della Chiesa di S. Pietro (Contesto e lettura targa); Via Monsignor Marinelli (Contesto e lettura targa più software); Rotatoria SP86 (Contesto e lettura targa più software); Guado Liscia (Contesto e lettura targa più software).