Hockey, Eric Wood sulle orme di Gaetano Orlando: l’alto Molise continua a “sfornare” talenti

Il Molise torna a far parlare di sé nel mondo dello sport grazie a Eric Wood, giovane talento dell’hockey canadese, ma con radici ben salde a Capracotta. Nato il 2 aprile 2009 a Tecumseh, in Ontario, Eric è figlio di Enza Bonfiglio e nipote della capracottese Anna Paglione, emigrata in Canada ma profondamente legata al suo paese natale. Il giovane difensore (177 cm per 78 kg), dopo essersi distinto nei Sun County Panthers U16 AAA, è stato selezionato nel 9º turnodel Draft OHL 2025 dai prestigiosi Peterborough Petes, squadra che milita in uno dei campionati giovanili più competitivi del mondo. Un risultato che profuma già d’impresa. La notizia ha subito fatto il giro tra i molisani d’oltreoceano e quelli rimasti in patria, che con fierezza celebrano l’impresa del giovane Wood. Tra i primi a complimentarsi il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha dichiarato: «Congratulazioni a Eric Wood, giovane promessa dell’hockey canadese, ma di origini capracottesi. A lui, ai suoi genitori e alla nonna Anna va l’abbraccio affettuoso di tutta la nostra comunità. Che questo sia solo il primo passo verso una carriera piena di soddisfazioni. Ad maiora!» Anche l’associazione culturale Amici di Capracotta ha espresso entusiasmo e orgoglio, augurando a Eric un brillante futuro sportivo.

Sulle orme di un altro grande molisano: Gaetano Orlando – Il successo di Eric Wood rievoca la straordinaria carriera di un altro figlio del Molise: Gaetano “Gates” Orlando, nato a Montreal nel 1962, ma di origini agnonesi, cugino dell’ex centrocampista dell’Atalanta, Antonio Orlando, bandiera dell’Olympia. Gates, figlio di Michele ed Ersilia Lemme, è stato una leggenda dell’hockey italiano e canadese, militando in NHL con i Buffalo Sabres e vincendo numerosi titoli in Italia con Bolzano e Devils Milano (presidente Silvio Berlusconi, ndr), oltre che in Svizzera con Berna e Lugano. Ha indossato la maglia della nazionale italiana in oltre 100 partite, partecipando anche a due edizioni dei Giochi Olimpici invernali (1994 e 1998).Con determinazione, talento e l’orgoglio di una comunità intera alle spalle, Eric Wood si candida a diventare il nuovo ambasciatore dell’hockey “made in Molise”. Dalle piste ghiacciate del Canada, una nuova stella molisana ha appena cominciato a brillare.