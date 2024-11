Furto al centro commerciale: giovane donna si pente e riconsegna la refurtiva ai Carabinieri

Dopo l’identificazione delle sospettate, una giovane si pente e riconsegna spontaneamente ai Carabinieri una giacca Blauer bianca rubata in un negozio del centro commerciale. Si è conclusa con un inatteso epilogo la vicenda di un furto avvenuto in un noto centro commerciale di Lanciano, dove il 29 ottobre una giacca da donna bianca, marca Blauer, del valore di 400 euro, è stata sottratta da un negozio. Il titolare dell’attività commerciale, dopo aver scoperto il furto, si è recato presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Lanciano per denunciare l’accaduto.

Le indagini condotte dai militari hanno portato all’identificazione dei presunti autori del furto: una madre e una figlia, residenti a Pescara e già note alle forze dell’ordine per reati simili. Individuate le sospettate, i Carabinieri di Lanciano hanno richiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione dalla Procura della Repubblica di Lanciano, eseguendo l’operazione alle prime luci dell’alba del 6 novembre, sebbene la giacca non sia stata trovata durante la perquisizione.

Poche ore dopo, tuttavia, la figlia si è presentata spontaneamente presso il Comando della Stazione Carabinieri di Pescara Principale, consegnando la giacca rubata, una Blauer bianca, e mostrando l’intenzione di collaborare con le autorità. L’indumento, in quanto corpo del reato, è stato sottoposto a sequestro penale. I Carabinieri hanno poi richiesto la convalida del sequestro all’Autorità Giudiziaria di Pescara, unitamente al contestuale dissequestro, per poter restituire il capo al legittimo proprietario.

Grazie all’efficace coordinamento e all’azione investigativa, il caso si è risolto con il recupero della refurtiva e la riconsegna al proprietario. L’operato dei militari ha dimostrato ancora una volta l’impegno costante nel garantire la tutela dei commercianti locali.