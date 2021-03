Furto nella zona artigianale di Carunchio, bottino: attrezzi da lavoro e un’automobile

Ladri in azione nell’Alto Vastese nel cuore della notte appena trascorsa. Un doppio furto viene infatti segnalato a danno di due attività produttive nella zona artigianale sotto Carunchio e Fraine.

Stando alle prime ricostruzioni i ladri avrebbero fatto effrazione in due diversi capannoni e uffici e portato via computer, attrezzi da lavoro e anche un’autovettura, una Fiat Punto. Sull’accaduto hanno avviato le indagini i Carabinieri dipendenti della compagnia di Vasto, al comando del maggiore Consales. I militari stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica del furto, in particolare come i ladri siano arrivati in quella zona artigianale. A tale scopo potrebbero essere utili le riprese della videosorveglianza attiva nei vari centri.

Solo pochi giorni fa un altro furto è stato messo a segno a Schiavi di Abruzzo a danno di una tabaccheria.