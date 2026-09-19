Gare nazionali Prs in calibro 22Lr: partita la due giorni sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo

Prima giornata di gara valevole per il campionato nazionale Prs in calibro 22Lr, questa mattina, sul campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo.

Tiratori da quasi tutte le regioni d’Italia, molti del Nord, Piemonte in particolare, ma anche da Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e ovviamente Abruzzo, a dimostrazione che nelle aree interne dell’Appennino dove «non c’è niente», si possono fare belle cose, eventi sportivi che sono attrattori turistici.

Tiratori sportivi che restano in zona per la due giorni di gare, mangiano e dormono in strutture del paese e dei centri limitrofi, innescando una micro economia che altrimenti non si avrebbe.

E molti porteranno in giro per l’Italia il nome e l’esperienza vissuta sul Campo di Tiro “Auro D’Alba” Schiavi di Abruzzo – CH

Da sinistra Pasqualino Pinnella, il presidente Prs Italy Davide Pisenti e il vicesindaco Maurizio Pinnella

Nel corso della mattinata la gradita visita del vicesindaco Maurizio Pinnella e del dipendente comunale Pasqualino Pinnella che hanno manifestato apprezzamento per eventi sportivi del genere che portano nuove persone in paese.

Questi i podi di oggi del PRS Italy National Championship Match 13:

1st Overall Pasquale Di Michele

2nd Overall Stefano Mercuri

3rd Overall Vito Di Masi

Top lady Valentina Ciconti

Top Senior Stefano Mercuri

Top Military/LE Sergio Lilla

Best Skill Stage Sergio Lilla

Domani si riprende con l’ultima gara di Campionato, il match 14, a cui seguirà la Finale di Campionato che si svolgerà a Marmore.