Gattino sospeso a 80 metri di altezza, salvato da una ragazza di Agnone

Un gattino sospeso a ottanta metri di altezza che rischiava di cadere al suolo complice anche il forte vento. L’operazione salvataggio è stata portata a termine questo pomeriggio sul viadotto Verrino alle porte di Agnone.

Il piccolo felino sospeso sul viadotto Verrino

Protagonista del bel gesto Emiliana De Michele che, allertata da un automobilista, non ha perso un solo attimo e, arrivata sul posto, munita di coperta, è salita sul guardrail e ha salvato dalla caduta quasi certa il piccolo felino (in foto). Pelo rosso e occhi color cielo, l’amico a quattro zampe ora si gode le coccole della sua eroina che nel frattempo su facebook chiede se è stato smarrito da qualcuno. Successivamente sul viadotto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Agnone che si sono complimentati con la ragazza agnonese per quanto fatto. Una bella news mentre sulla infrastruttura proseguono i lavori di rifacimento appaltati dalla Provincia di Isernia.