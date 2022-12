Gatto bloccato sul tetto, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti per il salvataggio di una gattina: l’audace felino si era allontanato dalla sua casa in via Marconi arrampicandosi fin sul tetto di un edificio abbandonato senza riuscire più a tornare indietro. I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto con l’autoscala la gattina che si è mostrata ben felice di farsi soccorrere e portare giù per essere riconsegnata alla sua proprietaria.

