Geologia applicata all’Ingegneria: Luca Di Carlo dottore da 110 e lode

Centodieci con lode e i complimenti della commissione per il neo dottore Luca Di Carlo, che si è brillantemente laureato in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi presso il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università La Sapienza di Roma. “Monitoraggio delle acque sotterranee in impianti di discarica: applicazione del metodo Reconnet“, questa la tesi discussa dal brillante studente originario di Schiavi di Abruzzo. Al neo dottore e alla famiglia le congratulazioni degli amici e parenti e della redazione dell’Eco.

