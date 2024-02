Gestione dell’ictus, premiato il 118 di Chieti

E’ arrivato l’annunciato e atteso premio “Diamond status” attribuito al 118 di Chieti nell’ambito dell’iniziativa “Angels” dei Servizi Medici di Emergenza (EMS) per le attività territoriali in caso di ictus. Com’è noto, si tratta di un’iniziativa sotto l’egida della Società Europea di Medicina d’Emergenza, finalizzata a creare una comunità globale di stroke unit e ospedali stroke ready che lavorano ogni giorno per migliorare la qualità del trattamento di ciascun paziente colpito da tale patologia. A consegnarlo nelle mani del responsabile 118 Adamo Mancinelli è stata Alessia Sartori, referente per il Centro Italia di Angels Awards, alla presenza del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Emmanuele Tafuri, del Coordinatore Michele Cozza e degli operatori che materialmente avevano raccolto i dati, Marianna Candido, medico, e Andrea Girolami, infermiere.

La Centrale di Chieti ha conquistato il livello più alto del riconoscimento, il Diamond, che la classifica come “eccellente” per tempistica, trattamento e recupero dei dati del paziente, operazioni fondamentali per assicurare cure e assistenza tempestive in ospedale: il trattamento precoce dell’ictus, infatti, è fondamentale per evitare disabilità e limitazioni. Insomma, più di una medaglia: un bollino di qualità.