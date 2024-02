Alimentare, il made in Molise non teme la concorrenza internazionale: convegno a Poggio Sannita

Si terrà giovedì prossimo, 15 febbraio, a partire dalle ore 16, a Poggio Sannita, presso il RistoPub Niagara, il convegno “Imprese del settore alimentare del Molise: nuovo patto per lo sviluppo”. L’evento, organizzato da Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, vedrà la partecipazione degli imprenditori del settore alimentare, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale del Molise e delle regioni limitrofe, con l’intento di «sottolineare con forza l’importanza del settore alimentare per l’economia regionale, che rappresenta oltre il 20 per cento del Pil, un dato di gran lunga superiore rispetto al peso che il sistema agroalimentare assume su scala nazionale (3,9%)».

Il paniere regionale è molto nutrito e può contare su circa 160 prodotti tradizionali. Sarà l’occasione per discutere delle politiche e degli strumenti a disposizione delle imprese per la crescita e lo sviluppo armonico del comparto, nonché delle sfide da affrontare. «L’evento deve rappresentare un’occasione importante per il confronto e la condivisione di idee tra gli attori del settore alimentare del Molise – ha dichiarato Mario Porrone, vicepresidente di Fiesa Confesercenti – oltre l’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide del mercato globale. In questo ambito».

Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise si pone quale soggetto attivo per continuare a sostenere le imprese del settore alimentare regionale, offrendo loro servizi e strumenti per la crescita e lo sviluppo. «In effetti – conclude Porrone – organizzeremo anche successivi focus sulle opportunità e le sfide che le imprese del settore alimentare devono affrontare in relazione alla crescente concorrenza internazionale».

I temi centrali del convegno saranno: i cambiamenti in atto nel mercato alimentare globale; le strategie per competere sui mercati internazionali; il ruolo della digitalizzazione e della sostenibilità. Inoltre, Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise intende affrontare tematiche quali: incrementare la produzione di prodotti di qualità, il Molise ha un potenziale enorme per la produzione di prodotti alimentari di alta qualità, che possono competere sui mercati nazionali e internazionali; valorizzare i prodotti tipici regionali: il Molise ha un ricco patrimonio di prodotti tipici, che devono essere valorizzati e promossi a livello nazionale e internazionale; migliorare la competitività delle imprese: le imprese del settore agroalimentare molisano devono essere supportate per migliorare la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

«Fiesa Confesercenti, tenendo conto delle complesse tematiche del convegno, vuole essere un punto di riferimento importante per le imprese del settore alimentare della regione – ha dichiarato Daniele Erasmi, presidente dell’associazione – è nostra intenzione offrire alle imprese associate un’ampia gamma di servizi per supportarle nella loro crescita e nello sviluppo del loro business». Quella del prossimo 15 febbraio sarà anche l’occasione per discutere con le amministrazioni locali la grande opportunità ottenuta dalla candidatura di Agnone a Capitale Italiana della Cultura 2026.