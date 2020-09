Giochi, cosa sono e come funzionano i bonus casino

LE AZIENDE INFORMANO

Durante questo difficile 2020 in cui la nostra vita è stata molto diversa dal solito, il gaming ha preso molto piede tra i passatempi delle persone. A fare la parte del leone sono stati i casinò online che si sono evoluti per rendere l’esperienza di gioco il più vicina possibile alle esigenze specifiche di ciascun giocatore.

Praticamente tutte le piattaforme hanno rinnovato i propri servizi, implementando quelli base con nuove funzionalità e tante promozioni, col fine di attrarre una mole di giocatori la più ampia e variegata possibile, sempre rispettando regole e condizioni imposte da ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

Tra le principali strategie di reclutamento, anche in virtù del momento di difficoltà economico delle famiglie, c’è stata quella della proposta di bonus casinò online. In questo articolo è nostra intenzione andare a scoprire cosa siano, come funzionino e si ottengano, quali siano i più validi per qualità ed entità.

Cosa sono e come funzionano i bonus casino

I bonus casino online sono delle somme fittizie che gli operatori del settore offrono ai propri giocatori previa risultanza di determinate condizioni. Per somme fittizie si intendono crediti, token, denaro e valute virtuali con cui giocare sui siti di casino online con possibilità di essere trasformate in denaro reale.

La maggior parte dei bonus è vincolata a un deposito iniziale da fare in un range di tempo limitato da quando ci si iscrive sulla piattaforma desiderata. Ce ne sono però di altri tipi, in crescita sia per numero di varietà che per entità del premio. La classificazione di questi doni, come vedremo nel dettaglio più avanti, deriva da una moltitudine di fattori.

Affinché un bonus sia attivato, e poi riscattato, si devono rispettare sempre T&C, dicitura che sta per termini e condizioni che troverete spessissimo nelle pagine dedicate a queste “promozioni”. Riscattare un bonus significa soddisfare le T&C imposte dall’operatore per rendere la somma donata gestibile a piacimento dal cliente, anche per un ritiro.

Tipologie di bonus casino sui siti online

Come vi abbiamo detto i bonus non sono tutti uguali. Alcuni bookmaker sono più benevoli con la propria clientela elargendone un numero elevato, altri invece puntano sulla facilità di riscossione e si limitano a proposte semplici ed intuitive. Ebbene si, perché dovete sapere che riscattare il proprio bonus è un percorso in salita che va studiato a fondo in partenza se non si vuole incombere in spiacevoli sorprese.

Qui trovate intanto una classificazione delle principali tipologie di bonus online casino esistenti sul mercato italiano. Potrete invece approfondire il tema bonus casino sul sito Casino Superscommesse:

Bonus Senza Deposito : sono quelli più ambiti perché l’unica condizione per il conseguimento è l’iscrizione al sito del casinò online. Ciò significa che per ottenerlo non c’è bisogno di alcun esborso economico, parliamo di bonus gratis.

: sono quelli più ambiti perché l’unica condizione per il conseguimento è l’iscrizione al sito del casinò online. Ciò significa che per ottenerlo non c’è bisogno di alcun esborso economico, parliamo di bonus gratis. Bonus sulla prima ricarica : di solito sono bonus di entità variabile che derivano dalla somma depositata sulla piattaforma. La maggior parte delle volte funzionano a percentuale. Per esempio il 100% sulla prima ricarica fino a un tot, con limitazioni imposti a piacimento dall’operatore.

: di solito sono bonus di entità variabile che derivano dalla somma depositata sulla piattaforma. La maggior parte delle volte funzionano a percentuale. Per esempio il 100% sulla prima ricarica fino a un tot, con limitazioni imposti a piacimento dall’operatore. Bonus scalari : si basano sempre su parametri matematici, e per lo più percentualistici, ma variano per fasce in base all’entità di denaro depositato. Solitamente vale la regola del “più deposito, più denaro virtuale ricevo”.

: si basano sempre su parametri matematici, e per lo più percentualistici, ma variano per fasce in base all’entità di denaro depositato. Solitamente vale la regola del “più deposito, più denaro virtuale ricevo”. Bonus sul giocato: in questo caso gli importi depositati non costituiscono il parametro di riferimento per la ricezione del bonus casino online. A contare sono quelli giocati effettivamente sulla piattaforma. Solitamente in questo caso vengono posti dei piccoli traguardi intermedi per gratificare l’utente con piccole vincite parziali.

Come scegliere il miglior bonus casino online?

Per conoscere le migliori strategie di ottenimento dei casino online bonus vi ricordiamo di consultare il sito Casino Superscommesse in cui sono presenti tutte le offerte italiane aggiornate in tempo reale, con tanto di confronto per selezionare quelle più valide. Il sistema di questo sito permette di capire al volo il panorama dei bonus del nostro paese tramite grafiche accattivanti e semplici da comprendere.

Cercando di limitarci a darvi una bozza di piano per capire come scegliere il vostro bonus online casino, è utile dare la giusta importanza ai seguenti parametri:

modalità di gioco prediletta : cercare solo bonus che si adattino alle nostre esigenze e che riguardino i giochi che amiamo e su cui siamo molto ferrati;

: cercare solo bonus che si adattino alle nostre esigenze e che riguardino i giochi che amiamo e su cui siamo molto ferrati; rispetto del bankroll : prendere solo bonus il cui riscatto sia possibile secondo quanto possiamo permettere di spendere e giocare. Mai cercare di svenarsi per raggiungere un traguardo obiettivamente fuori misura;

: prendere solo bonus il cui riscatto sia possibile secondo quanto possiamo permettere di spendere e giocare. Mai cercare di svenarsi per raggiungere un traguardo obiettivamente fuori misura; facilità di riscossione: più un bonus casino online è semplice da riscattare, più è da ritenersi valido. Sapersi accontentare di cifre basse è il primo passo verso un successo assicurato nel mondo del gaming.