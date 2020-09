Trascorrere il tempo senza spendere un euro (o quasi)

LE AZIENDE INFORMANO

Il ritorno alla vita normale ci ha consentito di riprendere i nostri ritmi, specialmente dopo una primavera in cui siamo rimasti letteralmente tappati in casa senza poter fare nulla. In ogni caso, uno degli aspetti che abbiamo sviluppato in questi mesi di lockdown, è quello che riguarda la conoscenza di nuovi hobby, grazie ai quali far trascorrere un po’ di tempo, isolandoci nella nostra camera oppure insieme ai familiari con cui condividiamo le mura di casa.

Andiamo allora a vedere quali possono essere questi passatempi, che svariano davvero su una vasta gamma di scelte. Possiamo giocare alle slot machine gratis grazie a una serie di siti che ci offrono questa occasione. Possiamo dedicarci ai film e alle Serie TV che ci piacciono di più, grazie ai servizi di streaming (ovviamente legali). Ma ci sono tante altre occasioni per divertirci praticamente a costo zero, ma senza avere perdite in termini di intrattenimento e godimento.

Prova gratis i tuoi giochi preferiti

Partiamo proprio dall’aspetto ludico dell’eventualità di divertirci e far trascorrere del tempo senza di fatto spendere nulla. Anche perché ci sono davvero tantissime possibilità per farlo giocando ai nostri giochi preferiti. In particolare, come abbiamo brevemente accennato nelle prime righe di questo articolo, possiamo giocare non solo alle slot machine gratis, ma anche a tutti gli altri giochi, per i quali solitamente va stanziato qualche euro.

Grazie a siti come Auraweb, in particolare, ci si può divertire con le slot più in voga del momento. Ma ci basterà accedere ad alcuni siti nello specifico per provare alcuni giochi da casinò online, anche in questo caso in modalità demo per provarli a titolo gratuito. E così possiamo dedicarci al poker online così come ad altre specialità con le carte. L’unica cosa che ci sentiamo di dire con una certa insistenza, è quella di giocare in maniera responsabile e senza esagerare.

Ma a proposito di giochi, c’è una quantità innumerevole di titoli che possiamo trovare in modalità arcade. Ad esempio quelli che possiamo trovare nelle app per smartphone e tablet, ma anche sui siti specializzati, in cui potrai districarti tra centinaia di titoli. Tutti giochi che riguardano una serie di tematiche, dallo sport agli sparatutto, passando per i giochi di strategia. Insomma, non mancano le occasioni per divertirti senza dover sborsare neanche un centesimo.

Film e Serie TV online? Si può!

Una delle passioni che abbiamo sviluppato con maggiore costanza, soprattutto nelle settimane in cui abbiamo fatto i conti con il lockdown, è legato alla visione di film e serie TV, direttamente dal nostro computer. È una passione che possiamo continuare a sviluppare, anche perché possiamo farlo attraverso una serie di piattaforme on demand in cui puoi trovare tutti i film che vuoi, quando vuoi. E possiamo anche farlo, se non gratis, con una spesa davvero piccola.

Proprio così, perché praticamente ognuno di noi ha sottoscritto un abbonamento ad applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video o altre piattaforme di intrattenimento online. In questo caso non è del tutto corretto parlare di divertimento a costo zero, ma considerando quanto costa un abbonamento, in relazione alla quantità di contenuti proposti, in effetti è come se un utente non pagasse quasi nulla.

Bastano pochi euro ogni mese, un buon computer, una connessione stabile e tanta, tanta voglia di appassionarsi e divertirsi.

Tanti altri hobby facili

E poi ci sono altri passatempi che possiamo sviluppare giorno dopo giorno, e soprattutto senza spendere un euro. Hobby come il giardinaggio, la possibilità di imparare a suonare uno strumento che abbiamo in casa oppure sviluppare la passione per la cucina. Quanti di noi hanno provato a fare il pane o hanno imparato a preparare degli sfiziosi manicaretti durante la quarantena forzata?

Anche questo è un hobby che possiamo portare avanti, per noi stessi ma anche per la persona (o le persone) che amiamo.