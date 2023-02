Giornata di raccolta del farmaco: quindici farmacie molisane aderiscono all’iniziativa

Anche quest’anno, si svolgerà la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

In Molise, la Raccolta si svolgerà dal 7 al 13 febbraio in 15 farmacie:

Berchicci (Guglionesi) Cappella , Del Molinello e Le Diomedee (Termoli) Morrone di Montenero (Bisaccia) Caradonio (Larino) Castiglione, Cipolla, Picca e San Giorgio (Campobasso) San Nazario (Trivento) Dei Pentri (Isernia) Del Corso , Santa Daria e Sardella (Venafro)

(Guglionesi)

I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti nella giornata di sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 10 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso necessità di farmaci. Durante l’edizione 2022, sono state raccolte, presso 11 farmacie aderenti alla GRF, 677 confezioni (pari a un valore di 5.645 euro) che hanno aiutato 1.314 assistiti di 8 enti.