Scardinano gli infissi sul balcone, ladri messi in fuga dai proprietari

Avevano pianificato il colpo, un furto in appartamento, ma sono stati messi in fuga dal provvidenziale rientro dei proprietari. Due tentativi di furto in abitazione vengono segnalati a Roccaspinalveti. I ladri sono entrati in azione in contrada Quercialtieri. Come mostrano le immagini i delinquenti hanno fatto effrazione sugli infissi esterni raggiunti salendo su un balcone di una casa ubicata lungo la provinciale, non certo una zona isolata.

Il colpo è stato sventato solo perché i proprietari di casa sono rientrati. Dei ladri nemmeno l’ombra, evidentemente si sono dileguati prima del rientro in casa degli stessi proprietari. Solo danni agli infissi, dunque, ma nelle camere sembra non mancare nulla. Non paghi, i ladri avrebbero tentato un secondo furto a danno di un’altra abitazione, ma anche in questo caso qualcosa è andato storto e il colpo non è stato messo a segno.

Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri, coordinati dalla compagnia di Vasto.